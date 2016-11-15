Продолжительность перекрытия движения по улице Крещатик будет зависеть от ситуации - О.Блыщик
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 14:10 движение транспорта по улице Крещатик перекрыто, и полиция будет действовать в зависимости от ситуации. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блыщик.
"Полиция будет действовать по ситуации", - сказала она, отвечая на вопрос, когда отменят ограничение для движения транспорта на улице Крещатик.
Сейчас в начале центральной улицы столицы находится несколько десятков правоохранителей.
Напомним, движение транспорта восстановили на улице Грушевского в Киеве.
По данным полиции, задержанных во время массовых акций в Киеве нет.