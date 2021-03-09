Тріумфатор Ліги чемпіонів відновився перед грою з "Динамо": "Вільяреал" отримав підсилення

Деталі

Лівий захисник зумів раніше запланованого терміну відновитися після важкого розриву хрестоподібної зв’язки лівого коліна, і вже приступив до повноцінної роботи на тренувальних заняттях своєї команди.

Примітно, що 28-річний іспанський футболіст перейшов до складу “жовтої субмарини” з англійського “Ліверпуля” влітку 2019 року, після чого взяв участь в 19 поєдинках за минулий сезон. Під час виступів за “Ліверпуль” він виграв розіграш Ліги чемпіонів, а до цього встиг виграти Лігу Європи у стані “Севільї”. Також в його активі тріумф на молодіжному чемпіонаті Європи-2013 та чотири проведені матчі за національну збірну Іспанії.

Що передувало цьому

Тренер “Вільяреалу” розповів про майбутні матчі з “Динамо” та відзначив важливість Мірчі Луческу на посаді наставника київського клубу.