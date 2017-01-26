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Три схованки зі зброєю та боєприпасами виявили у зоні АТО

Три схованки зі зброєю та боєприпасами виявили у зоні АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України за останню добу виявили три сховища зі зброєю та боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

У зруйнованій будівлі в районі “Промзони” міста Авдіївки правоохоронці вилучили зі схрону сімнадцять гранатометних пострілів ВОГ-17 та п’ять гранат із запалами до них. Неподалік дитячого табору в селі Бердянське співробітники спецслужби виявили схованку, в якій зберігалися гранатомет РПГ-22 та майже триста набоїв різного калібру.

На Луганщині в районі селища Широкий оперативники СБУ знайшли схрон у покинутому бліндажі та вилучили з нього дві протитанкові міни ТМ-83 та майже 550 набоїв калібру 7,62 мм.

Тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, схованку з вибухівкою виявили на території фермерського господарства в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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