Три схованки зі зброєю та боєприпасами виявили у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України за останню добу виявили три сховища зі зброєю та боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
У зруйнованій будівлі в районі “Промзони” міста Авдіївки правоохоронці вилучили зі схрону сімнадцять гранатометних пострілів ВОГ-17 та п’ять гранат із запалами до них. Неподалік дитячого табору в селі Бердянське співробітники спецслужби виявили схованку, в якій зберігалися гранатомет РПГ-22 та майже триста набоїв різного калібру.
На Луганщині в районі селища Широкий оперативники СБУ знайшли схрон у покинутому бліндажі та вилучили з нього дві протитанкові міни ТМ-83 та майже 550 набоїв калібру 7,62 мм.
Тривають відповідні процесуальні дії.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, схованку з вибухівкою виявили на території фермерського господарства в зоні АТО.