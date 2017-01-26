Три тайника с оружием и боеприпасами обнаружили в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины за последние сутки обнаружили три хранилища с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
В разрушенном здании в районе "Промзоны" города Авдеевки правоохранители изъяли из тайника семнадцать гранатометных выстрелов ВОГ-17 и пять гранат с запалами к ним. Неподалеку от детского лагеря в селе Бердянское сотрудники спецслужбы обнаружили тайник, в котором хранились гранатомет РПГ-22 и около трехсот патронов различного калибра.
В Луганской области в районе поселка Широкий оперативники СБУ нашли схрон в заброшенном блиндаже и изъяли из него две противотанковые мины ТМ-83 и почти 550 патронов калибра 7,62 мм.
Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Напомним, как сообщал УНН, тайник с взрывчаткой обнаружили на территории фермерского хозяйства в зоне АТО.