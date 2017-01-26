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Три тайника с оружием и боеприпасами обнаружили в зоне АТО

Три тайника с оружием и боеприпасами обнаружили в зоне АТО

Киев • УНН

 • 6331 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины за последние сутки обнаружили три хранилища с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

В разрушенном здании в районе "Промзоны" города Авдеевки правоохранители изъяли из тайника семнадцать гранатометных выстрелов ВОГ-17 и пять гранат с запалами к ним. Неподалеку от детского лагеря в селе Бердянское сотрудники спецслужбы обнаружили тайник, в котором хранились гранатомет РПГ-22 и около трехсот патронов различного калибра.

В Луганской области в районе поселка Широкий оперативники СБУ нашли схрон в заброшенном блиндаже и изъяли из него две противотанковые мины ТМ-83 и почти 550 патронов калибра 7,62 мм.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Напомним, как сообщал УНН, тайник с взрывчаткой обнаружили на территории фермерского хозяйства в зоне АТО.

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