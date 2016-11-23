Три нардепи попросили суд відпустити на поруки О.Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Народні депутати України від "Опозиційного блоку" подали клопотання до Печерського районного суду Києва з проханням застосувати до екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Єфремова запобіжний захід у вигляді особистої поруки, передає кореспондент УНН.
До суду прийшли народні депутати від "Опозиційного блоку" - Юрій Мороко, Сергій Ларін та Юрій Мірошниченко, які попросили суд відпустити О.Єфремова на поруки.
При цому Ю.Мірошниченко повідомив, що й інші народні депутати підписалися під такими клопотаннями, але не змогли прибути на судове засідання.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього народного депутата України Володимира Медяника у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення його винуватості у суді.
В.Медяника підозрювали у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків і в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”.