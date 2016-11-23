Три нардепи попросили суд відпустити на поруки О.Єфремова

До суду прийшли народні депутати від "Опозиційного блоку" - Юрій Мороко, Сергій Ларін та Юрій Мірошниченко, які попросили суд відпустити О.Єфремова на поруки.

При цому Ю.Мірошниченко повідомив, що й інші народні депутати підписалися під такими клопотаннями, але не змогли прибути на судове засідання.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього народного депутата України Володимира Медяника у зв’язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення його винуватості у суді.

В.Медяника підозрювали у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території України в порушенні Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків і в скоєнні організаційного та іншого сприяння створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”.