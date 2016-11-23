Три нардепа попросили суд отпустить на поруки А.Ефремова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" подали ходатайство в Печерский районный суд Киева с просьбой применить к экс-нардепу от Партии регионов Александру Ефремову меру пресечения в виде личного поручительства, передает корреспондент УНН.
В суд пришли народные депутаты от "Оппозиционного блока" - Юрий Мороко, Сергей Ларин и Юрий Мирошниченко, которые попросили суд отпустить А.Ефремова на поруки.
При этом Ю.Мирошниченко сообщил, что и другие народные депутаты подписались под такими ходатайствами, но не смогли прибыть на судебное заседание.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего народного депутата Украины Владимира Медяныка в связи с тем, что не установлены достаточные доказательства для доказания его виновности в суде.
В.Медяныка подозревали в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины с нарушением Конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствим и в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".