Три клуби поповнили склад групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Трьома поєдинками у відповідь продовжилась стадія розіграшу раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН.
Норвезький “Русенборг” звів внічию домашню баталію з “Динамо” із Загреба та вилетів з турніру. Підсумковий результат двох матчів допоміг “Динамо” вийти в груповий етап.
У Краснодарі однойменний клуб зазнав поразки від грецького “Олімпіакосу” 1:2. Греки у першій грі розгромили росіян 3:0 та завоювали путівку до групового раунду, як і “Црвєна Звєзда”. Серби за підсумками двоматчевого протистояння зіграли внічию 3:3 із швейцарським “Янг Бойзом”, але пройшли далі завдяки більшій кількості голів на виїзді.
Примітно, що “Динамо” Зг вже в п’ятий раз зіграє в групі ЛЧ починаючи з сезону 2011-12 років.
Відзначимо, сьогодні визначаться ще три учасники групового етапу Ліги чемпіонів. Матчі-відповіді відбудуться в парах: “Аякс” — “АПОЕЛ”, “Брюгге” — “ЛАСК”, “Славія” — “Клуж”.
Крім того додамо, в Лізі чемпіонів Україна буде представлена одним клубом — “Шахтарем”.