Три клуба пополнили состав группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Тремя поединками в ответ продолжилась стадия розыгрыша плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН.
Норвежский “Русенборг” свел вничью домашнюю баталию с “Динамо” из Загреба и вылетел из турнира. Итоговый результат двух матчей помог “Динамо” выйти в групповой этап.
В Краснодаре одноименный клуб потерпел поражение от греческого “Олимпиакоса” 1:2. Греки в первой игре разгромили россиян 3:0 и завоевали путевку в групповой раунд, как и “Црвена Звезда”. Сербы по итогам двухматчевого противостояния сыграли вничью 3: 3 с швейцарским “Янг Бойз”, но прошли дальше благодаря большему количеству голов на выезде.
Примечательно, что “Динамо” Зг уже в пятый раз сыграет в группе ЛЧ начиная с сезона 2011-12 годов.
Отметим, сегодня определятся еще три участника группового этапа Лиги чемпионов. Матчи состоятся в парах: “Аякс” — “АПОЭЛ”, “Брюгге” — “ЛАСК”, “Славия” — “Клуж”.
Кроме того добавим, в Лиге чемпионов Украина будет представлена одним клубом — “Шахтером”.