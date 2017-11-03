Три бої за участі Кличко увійшли до списку найбільш пам'ятних в WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Дирекція Всесвітньої боксерської ради (WBC) оголосила список найбільш пам'ятних в історії боїв в суперважкій вазі, проведених під егідою організації, інформує УНН з посиланням на сайт klitschko-brothers.
До списку потрапив бій нинішнього мера Києва проти Леннокса Льюїса, який відбувся в червні 2003-го. Крім нього, в топ-лист увійшли поєдинки Кличко проти Коррі Сандерса (квітень 2004 року) і Семюела Пітера (жовтень 2008-го).
Як повідомлялося раніше, WBC включила Кличко-старшого до десятки найкращих боксерів в історії організації.