Три бої за участі Кличко увійшли до списку найбільш пам'ятних в WBC

До списку потрапив бій нинішнього мера Києва проти Леннокса Льюїса, який відбувся в червні 2003-го. Крім нього, в топ-лист увійшли поєдинки Кличко проти Коррі Сандерса (квітень 2004 року) і Семюела Пітера (жовтень 2008-го).

Як повідомлялося раніше, WBC включила Кличко-старшого до десятки найкращих боксерів в історії організації.