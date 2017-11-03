Три боя с участием Кличко вошли в список самых памятных в WBC

В список попал бой нынешнего мэра Киева против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го. Кроме него, в топ-лист вошли поединки Кличко против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).

Как сообщалось ранее, WBC включила Кличко-старшего в десятку лучших боксеров в истории организации.