Три боя с участием Кличко вошли в список самых памятных в WBC
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Дирекция Всемирного боксерского совета (WBC) объявила список самых запоминающихся в истории боев в супертяжелом весе, проводимых под эгидой организации, передает УНН со ссылкой на сайт klitschko-brothers.
В список попал бой нынешнего мэра Киева против Леннокса Льюиса, который состоялся в июне 2003-го. Кроме него, в топ-лист вошли поединки Кличко против Корри Сандерса (апрель 2004) и Сэмюэла Питера (октябрь 2008-го).
Как сообщалось ранее, WBC включила Кличко-старшего в десятку лучших боксеров в истории организации.