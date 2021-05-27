Третій суперник збірної України оголосив заявку на Євро-2020

Деталі

До 26-ти обраних гравців потрапили:

Воротарі: Яспер Сіллессен (“Валенсія”, Іспанія), Тім Крул (“Норвіч”, Англія), Мартен Стекеленбург (“Аякс”).

Захисники: Патрік ван Анхолт (“Крістал Пелас”, Англія), Натан Аке (“Манчестер Сіті”, Англія), Дейлі Блінд (“Аякс”), Дензел Дюмфріс (“ПСВ”), Маттейс де Лігт (“Ювентус”, Італія), Юррієн Тімбер (“Аякс”), Йоел Велтман (“Брайтон”, Англія), Стефан де Врей (“Інтер”, Італія), Оуен Вейндал (АЗ).

Півзахисники: Донні ван де Бек (“Манчестер Юнайтед”, Англія), Стівен Бергейс (“Феєноорд”), Коді Гакпо (“ПСВ”), Райан Гравенберх (“Аякс”), Френкі де Йонг (“Барселона”, Іспанія), Деві Классен (“Аякс”), Тен Копмейнерс (АЗ), Квінсі Промес (“Спартак”, Росія), Мартен де Рон (“Аталанта”, Італія), Джорджіньо Вейналдум (“Ліверпуль”, Англія).

Нападники: Мемфіс Депай (“Ліон”, Франція), Люк де Йонг (“Севілья”, Іспанія), Доніелл Мален (ПСВ), Ваут Вегорст (“Вольфсбург”, Німеччина).

Зазначено, що у рамках підготовки до Євро в команди де Бура заплановано два контрольні матчі. 2 червня в португальському Нідерланди зіграють із Шотландією, а 6-го числа в приймуть Грузію.

Доповнення

Збірна Нідерландів є одним із трьох суперників української національної команди у груповому раунді фінальної частини Євро-2020. Саме матчем із помаранчевими 13 червня в Амстердамі команда Андрія Шевченка розпочне турнір.

Що передувало цьому

Інші два суперники України оголосили заявки на Євро-2020.