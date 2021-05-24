Другий суперник збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2020

Що відомо

До фінальної заявки потрапили 26-ть футболістів:

Воротарі: Даніель Бахманн (“Уотфорд”, Англія), Павао Перван (“Вольфсбург”, Німеччина), Александер Шлагер (“ЛАСК”).

Захисники: Давид Алаба (“Баварія”, Німеччина), Александар Драгович (“Баєр”, Німеччина), Марко Фрідль (“Вердер”, Німеччина), Мартін Хінтеррегер (“Айнтрахт”, Німеччина), Штефан Лайнер (“Боруссія” М, Німеччина), Філіп Лінхарт (“Фрайбург”, Німеччина), Штефан Пош (“Хоффенхайм”, Німеччина), Крістофер Тріммель (“Уніон”, Німеччина), Андреас Ульмер (“Зальцбург”).

Півзахисники: Юліан Баумгартлінгер (“Баєр”, Німеччина), Крістоф Баумгартнер, Флоріан Гріллич (обидва — “Хоффенхайм”, Німеччина), Штефан Ільзанкер (“Айнтрахт”, Німеччина), Конрад Лаймер, Марсель Забітцер (обидва — “Лейпциг”, Німеччина), Валентино Лазаро (“Боруссія” М, Німеччина), Луїс Шауб (“Люцерн”, Швейцарія), Ксавер Шлагер (“Вольфсбург”, Німеччина), Алессандро Шепф (“Шальке”, Німеччина).

Нападники: Марко Арнаутович (“Шанхай Порт”, Китай), Міхаель Грігорич (“Аугсбург”, Німеччина), Саша Каладжич (“Штутгарт”, Німеччина), Карім Онісіво (“Майнц”, Німеччина).

Резерв: Хайнц Ліндер (“Базель”, Швейцарія), Йорг Зібенхандль, Якоб Янчер (обидва — “Штурм”), Чичан Станкович, Максиміліан Вебер (обидва — “Зальцбург”), Ріхард Стребінгер, Максиміліан Улльманн, Юсуф Демір, Еркан Кара (усі — “Рапід”), Філіп Мвене (“Майнц”, Німеччина), Гернот Траунер, Хусейн Балич, Томас Гойгінгер, Рейнхорд Ранфтл (усі — ЛАСК), Рафаель Хольцхаузер (“Беєрсхот”, Бельгія), Флоріан Кайнц (“Кельн”, Німеччина), Штефан Шваб (“ПАОК”, Греція), Андріан Грбич (“Лор’ян”, Франція).

Деталі

Футболісти зберуться в Бад-Тацмансдорфі у другій половині дня 27 травня. Тренування розпочнуться 28 травня. 1 червня команда вилетить до Міддлсбро, де 2-го числа проведе товариський матч проти Англії.

Після цього австрійці повернуться до Відня, де будуть готуватися до товариської зустрічі зі Словаччиною (6 червня). У свій базовий табір на час Євро-2020 у Зеефельді хлопці Франко Фоди заїдуть 8 червня.

Нагадаємо

Збірна Північної Ірландії також оголосила заявку на Євро-2020.