Суперник збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2020

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 21831 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 72130 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 156157 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 190411 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 170953 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 165073 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113425 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88838 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 221578 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89760 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 46675 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 59374 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 68442 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 85213 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 24714 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 189061 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 221578 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 312031 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 475797 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 458867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 24951 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 44174 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48809 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48639 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 49038 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Суперник збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2020

Київ • УНН

 • 15706 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Тренер Північної Македонії Ігор Ангеловскі оголосив список гравців, які будуть представляти збірну на чемпіонаті Європи 2020 року, передає УНН з посиланням на сайт Федерації футболу Північної Македонії.

Суперник збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2020

Деталі

Склад збірної Північної Македонії включає в себе 26-х футболістів:

Воротарі: Столе Димитрієвські (“Райо Вальєкано”, Іспанія), Даміан Шишковські (“Докса”, Кіпр), Рісто Янков ( “Работнічки”).

Захисники: Вісар Мусліу (“Фехервар”, Угорщина), Егзон Бейтулаі ( “Шкендія”), Кіре Рістевскі (“Уйпешт”, Угорщина), Стефан Рістовскі (“Динамо” Загреб, Хорватія), Дарко Велковскі (“Рієка”, Хорватія) , Джоко Зайков (“Шарлеруа”, Бельгія), Езджан Аліоскі (“Лідс”, Англія).

Півзахисники: Еніс Барді (“Леванте”, Іспанія), Аріян Адемі (“Динамо” Загреб, Хорватія), Бобан Ніколов (“Лечче”, Італія), Стефан Спіровскі (“АЕК” Ларнака, Кіпр), Еліф Елмаз (“Наполі”, Італія ), Тіхомір Костадінов (“Ружомберок”, Словаччина), Даніел Аврамовскі (“Кайсеріспор”, Туреччина), Мар’ян Радескі (“Академія Пандева”), Ферхан Хасані (“Партизані”, Албанія), Дарко Чурлінов (“Штутгарт”, Німеччина) .

Нападники: Горан Пандєв (“Дженоа”, Італія), Іван Тричковскі (“АЕК” Ларнака, Кіпр), Мілан Рістовскі (“Спартак” Трнава, Словаччина), Александар Трайковскі (“Мальорка”, Іспанія), Крсте Велкоскі (“Сараєво”, Боснія і Герцеговина), Влатко Стояновські ( “Шамблі”, Франція).

Зауважимо, що у рамках підготовки до континентальної першості Північна Македонія проведе товариські матчі проти Словенії (1 червня) і Казахстану (4 червня).

Доповнення

На Євро команда Ангеловскі зіграє в одній групі зі збірними України, Нідерландів та Австрії. З Україною Північна Македонія зустрінеться 16 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94