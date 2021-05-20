Суперник збірної України оголосив остаточну заявку на Євро-2020

Деталі

Склад збірної Північної Македонії включає в себе 26-х футболістів:

Воротарі: Столе Димитрієвські (“Райо Вальєкано”, Іспанія), Даміан Шишковські (“Докса”, Кіпр), Рісто Янков ( “Работнічки”).

Захисники: Вісар Мусліу (“Фехервар”, Угорщина), Егзон Бейтулаі ( “Шкендія”), Кіре Рістевскі (“Уйпешт”, Угорщина), Стефан Рістовскі (“Динамо” Загреб, Хорватія), Дарко Велковскі (“Рієка”, Хорватія) , Джоко Зайков (“Шарлеруа”, Бельгія), Езджан Аліоскі (“Лідс”, Англія).

Півзахисники: Еніс Барді (“Леванте”, Іспанія), Аріян Адемі (“Динамо” Загреб, Хорватія), Бобан Ніколов (“Лечче”, Італія), Стефан Спіровскі (“АЕК” Ларнака, Кіпр), Еліф Елмаз (“Наполі”, Італія ), Тіхомір Костадінов (“Ружомберок”, Словаччина), Даніел Аврамовскі (“Кайсеріспор”, Туреччина), Мар’ян Радескі (“Академія Пандева”), Ферхан Хасані (“Партизані”, Албанія), Дарко Чурлінов (“Штутгарт”, Німеччина) .

Нападники: Горан Пандєв (“Дженоа”, Італія), Іван Тричковскі (“АЕК” Ларнака, Кіпр), Мілан Рістовскі (“Спартак” Трнава, Словаччина), Александар Трайковскі (“Мальорка”, Іспанія), Крсте Велкоскі (“Сараєво”, Боснія і Герцеговина), Влатко Стояновські ( “Шамблі”, Франція).

Зауважимо, що у рамках підготовки до континентальної першості Північна Македонія проведе товариські матчі проти Словенії (1 червня) і Казахстану (4 червня).

Доповнення

На Євро команда Ангеловскі зіграє в одній групі зі збірними України, Нідерландів та Австрії. З Україною Північна Македонія зустрінеться 16 червня.