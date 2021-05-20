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Соперник сборной Украины огласил окончательную заявку на Евро-2020

Киев • УНН

 • 15706 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Тренер Северной Македонии Игорь Ангеловских огласил список игроков, которые будут представлять сборную на чемпионате Европы 2020 года, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Северной Македонии.

Соперник сборной Украины огласил окончательную заявку на Евро-2020

Детали

Состав сборной Северной Македонии включает в себя 26-футболистов:

Вратари: Столе Димитриевская (“Райо Вальекано”, Испания), Дамиан Шишковского (“Докса”, Кипр), Ристо Янков (“Работнички”).

Защитники: Висар Муслиму (“Фехервар”, Венгрия), Егзон Бейтулаи (“Шкендия”), Кире Ристевски (“Уйпешт”, Венгрия), Стефан Ристовски (“Динамо” Загреб, Хорватия), Дарко Велковски (“Риека”, Хорватия) , Джоко Зайков (“Шарлеруа”, Бельгия), Езджан Алиоски (“Лидс”, Англия).

Полузащитники: Энис Барди (“Леванте”, Испания), Ариян Адеми (“Динамо” Загреб, Хорватия), Бобан Николов (“Лечче”, Италия), Стефан Спировски (“АЭК” Ларнака, Кипр), Элиф Елмаз (“Наполи” , Италия), Тихомир Костадинов (“Ружомберок”, Словакия), Даниэл Аврамовски (“Кайсериспор”, Турция), Марьян Радеску (“Академия Пандева”), Ферхан Хасане (“Партизан”, Албания), Дарко Чурлинов (“Штутгарт ”, Германия).

Нападающие: Горан Пандев (“Дженоа”, Италия), Иван Тричковски (“АЭК” Ларнака, Кипр), Милан Ристовски (“Спартак” Трнава, Словакия), Александар Трайковски (“Мальорка”, Испания), Крсте Велкоски (“Сараево” Босния и Герцеговина), Влатко Стояновски (“Шамбли”, Франция).

Заметим, что в рамках подготовки к континентальному первенству Северная Македония проведет товарищеские матчи против Словении (1 июня) и Казахстана (4 июня).

Дополнение

Евро команда Ангеловских сыграет в одной группе со сборными Украины, Нидерландов и Австрии. С Украиной Северная Македония встретится 16 июня.

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