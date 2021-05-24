Второй соперник сборной Украины объявил окончательную заявку на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Главный тренер соперника сборной Украины на Евро-2020, команды Австрии, Франко Фода определился с официальной заявкой коллектива на турнир, информирует УНН со ссылкой на сайт Австрийского футбольного союза.
Что известно
В финальную заявку попали 26-ть футболистов:
Вратари: Даниэль Бахманн ( “Уотфорд”, Англия), Пава Перван ( “Вольфсбург”, Германия), Александр Шлагер ( “ЛАСК”).
Защитники: Давид Алаба ( “Бавария”, Германия), Драгович ( “Байер”, Германия), Марко Фридл ( “Вердер”, Германия), Мартин Хинтеррегер ( “Айнтрахт”, Германия), Штефан Лайнер ( “Боруссия” М, Германия), Филипп Линхарт ( “Фрайбург”, Германия), Штефан Пош ( “Хоффенхайм”, Германия), Кристофер Триммель ( “Унион”, Германия), Андреас Ульмер ( “Зальцбург”).
Полузащитники: Юлиан Баумгартлингер ( “Байер”, Германия), Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба — “Хоффенхайм”, Германия), Штефан Ильзанкер ( “Айнтрахт”, Германия), Конрад Лаймер, Марсель Забитцер (оба — “Лейпциг”, Германия ), Валентина Лазаро ( “Боруссия” М, Германия), Луис Шауб ( “Люцерн”, Швейцария), Ксавер Шлагер ( “Вольфсбург”, Германия), Алессандро Шепф ( “Шальке”, Германия).
Нападающие: Арнаутович ( “Шанхай Порт”, Китай), Михаэль Григорич ( “Аугсбург”, Германия), Саша Каладжич ( “Штутгарт”, Германия), Карим Онисиво ( “Майнц”, Германия).
Резерв: Хайнц Линдер ( “Базель”, Швейцария), Йорг Зибенхандль, Якоб Янчер (оба — “Штурм”), Чичан Станкович, Максимилиан Вебер (оба — “Зальцбург”), Рихард Стребингер, Максимилиан Улльманн, Юсуф Демир, Эркан Кара ( все — “Рапид”), Филипп Мвене ( “Майнц”, Германия), Гернот Траунер, Хусейн Балич, Томас Гойгингер, Рейнхорд Ранфтл (все — ЛАСК), Рафаэль Хольцхаузер ( “Беерсхот”, Бельгия), Флориан Кайнц ( “Кельн” Германия), Штефан Шваб ( “ПАОК”, Греция), Андриан Грбич ( “Лорьян”, Франция).
Детали
Футболисты соберутся в Бад-Тацмансдорфи во второй половине дня 27 мая. Тренировка начнутся 28 мая. 1 июня команда вылетит в Мидлсбро, где 2-го числа проведет товарищеский матч против Англии.
После этого австрийцы вернутся в Вену, где будут готовиться к товарищеской встрече со Словакией (6 июня). В свой базовый лагерь на время Евро-2020 в Зеефельде ребята Франко Фоды заедут 8 июня.
Напомним
Сборная Северной Ирландии также объявила заявку на Евро-2020.