Третий соперник сборной Украины огласил заявку на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур объявил официальную заявку (26 футболистов) на турнир Евро-2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
Детали
В список 26-ти избранных игроков попали:
Вратари: Силлессен ( “Валенсия”, Испания), Крул ( “Норвич”, Англия), Мартен Стекеленбург ( “Аякс”).
Защитники: Патрик ван Анхолт ( “Кристал Пэлас”, Англия), Натан Аке ( “Манчестер Сити”), Блинд ( “Аякс”), Дензел Дюмфрис ( “ПСВ”), Маттейс где Лигт ( “Ювентус”, Италия ), Юрриен Тимбер ( “Аякс”), Йоэл Велтман ( “Брайтон”, Англия), де Врей ( “Интер”, Италия), Оуэн Вейндал (АС).
Полузащитники: Донни ван де Бек ( “Манчестер Юнайтед”, Англия), Стивен Бергейс ( “Фейеноорд”), Коди Гакпе ( “ПСВ”), Райан Гравенберх ( “Аякс”), Фрэнки де Йонг ( “Барселона”, Испания), Дэви Классен ( “Аякс”), Тен Копмейнерс (АС), Промес ( “Спартак”, Россия), Мартен де Рон ( “Аталанта”, Италия), Джорджиньо Вейналдум ( “Ливерпуль”, Англия).
Нападающие: Депай ( “Лион”, Франция), Люк де Йонг ( “Севилья”, Испания), Дониелл Маллен (ПСВ), Ваут Вегорст ( “Вольфсбург”, Германия).
Отмечено, что в рамках подготовки к Евро у команды де Бура запланировано два контрольных матча. 2 июня в португальском Нидерланды сыграют с Шотландией, а 6-го числа в примут Грузию.
Дополнение
Сборная Нидерландов является одним из трех соперников украинской национальной команды в групповом раунде финальной части Евро-2020. Именно матчем с оранжевыми 13 июня в Амстердаме команда Андрея Шевченко начнет турнир.
Что предшествовало этому
Другие два соперника Украины объявили заявки на Евро-2020.