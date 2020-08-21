Третина жителів індійського міста Делі має антитіла до COVID-19 - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Майже 30% жителів індійського мегаполісу - міста Делі мають антитіла до COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, передає УНН із посиланням на weather.com.
Дослідження проводилося з 1 по 7 серпня серед жителів 11 районів Делі. Було відібрано 15 тис. зразків. Результати дослідження підтвердили наявність імунітету до COVID-19 у 29,1% (58 тис.) людей.
"Із загальної кількості зібраних зразків приблизно половина - належала людям у віці від 18 до 49 років. Поширеність антитіл серед осіб, які молодші 18 років - склала 34,7%, а серед людей у віці від 18 до 50 років - майже 28,5%, серед осіб старше 50 років - 31,2%", - говориться у повідомленні.
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Нагадаємо, згідно з попередніми даними ІФА-скринінгу проведеного в Івано-Франківській області, імунітет до COVID-19 серед протестованих мають уже близько 27% жителів.
Хоча, якщо говорити в цілому, то показники ІФА-тестування на антитіла в Україні залишаються на дуже низькому рівні.
Наприклад, у Дніпрі таким видом досліджень охопили менше 1% населення. А на все місто Чернігів ІФА-тести здали трохи більше 2 тис. осіб.
І це за умови, що в Україні є ІФА-тести власного - вітчизняного виробництва, які визнаються одними з кращих у світі.
Сумна ситуація і з лікарями. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, вони підлягають обов'язковому та регулярному ІФА-тестуванню. Однак, наприклад, в Івано-Франківській області дослідження провели всього 16% медиків, у Київській області - 10%, у Луганській - 4%.
Як результат, з початку пандемії в Україні COVID-19 підтвердили у понад 10 тис. медиків, а сьогодні констатували ще й черговий антирекорд - за кількістю госпіталізованих хворих за добу.