Треть жителей индийского города Дели имеет антитела к COVID-19 - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Почти 30% жителей индийского мегаполиса - города Дели имеют антитела к COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, передает УНН со ссылкой на weather.com.
Исследование проводилось с 1 по 7 августа среди жителей 11 районов Дели. Было отобрано 15 тыс. образцов. Результаты исследования подтвердили наличие иммунитета к COVID-19 у 29,1% (58 тыс.) человек.
"Из общего числа собранных образцов примерно половина принадлежала людям в возрасте от 18 до 49 лет. Распространенность антител среди лиц младше 18 лет составила 34,7%, а среди людей в возрасте от 18 до 50 лет - почти 28,5%, среди лиц старше 50 лет - 31,2%", - говорится в сообщении.
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Напомним, согласно предварительным данным ИФА-скрининга проведенного в Ивано-Франковской области, иммунитет к COVID-19 среди протестированных имеют уже около 27% жителей.
Хотя, если говорить в целом, то показатели ИФА-тестирования на антитела в Украине остаются на очень низком уровне.
Например, в Днепре таким видом исследований охватили менее 1% населения. А на весь город Чернигов ИФА-тесты сдали чуть более 2 тыс. человек.
И это при условии, что в Украине есть ИФА-тесты собственного - отечественного производства, которые признаются одними из лучших в мире.
Печальная ситуация и с врачами. Согласно приказу Министерства здравоохранения, они подлежат обязательному и регулярному ИФА-тестированию. Однако, например, в Ивано-Франковской области исследования провели всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.
Как результат, с начала пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у более чем 10 тыс. Медиков, а сегодня констатировали еще и очередной антирекорд - по количеству госпитализированных больных за сутки.