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С начала пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у более 10 тыс. медиков

Киев • УНН

 • 10369 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 100643 человека, из них 10 219 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

С начала пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у более 10 тыс. медиков

"Всего за все время пандемии в Украине заболели 100643 человека, из них 6820 детей, 10219 медицинских работников", - сказал Степанов.

По его словам, в целом выздоровели 51078 пациентов, а летальных случаев 2207.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 39699 тестирований, из них 21821 исследование методом ПЦР, а также 17878 методом ИФА", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине на 8:50 21 августа зафиксировано уже более 100 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - опять более 2000.

Также напомним, в Украине ИФА-тестирование врачей находится на очень низком уровне.

Так, например, в Ивано-Франковской ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.

Как результат - всего за месяц количество инфицированных медиков в Украине возросло на 21%.

Причины игнорирования приказа, который обязывает регулярно проводить ИФА-тесты врачам в Минздраве не комментируют. Зато в ЦОЗ Минздрава угрожают ответственностью и санкциями для тех чиновников на местах, где не тестируют медиков.

По словам известного эпидемиолога Михаила Фаворова, если Украина не начнет тестирование врачей на COVID-19, то "они опять будут умирать".

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