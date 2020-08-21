З початку пандемії в Україні COVID-19 підтвердили у понад 10 тис. медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 100 643 людини, з них 10 219 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 100643 людини, з них 6820 дітей, 10219 медичних працівників", - сказав Степанов.
За його словами, загалом одужали 51078 пацієнтів, а летальних випадків 2207.
"За попередню добу загалом було здійснено 39699 тестувань, з них 21821 дослідження методом ПЛР, а також 17878 методом ІФА", - додав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 21 серпня зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - знову більше як 2 тисячі.
Також нагадаємо, в Україні ІФА-тестування лікарів перебуває на дуже низькому рівні.
Так, наприклад, на Івано-Франківщині ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, на Київщині - 10%, на Луганщині - 4%.
Як результат - лише за місяць кількість інфікованих медиків в Україні зросла на 21%.
Причини ігнорування наказу, який зобов'язує регулярно проводити ІФА-тести лікарям у МОЗ не коментують. Натомість у ЦГЗ МОЗ погрожують відповідальністю і санкціями для тих чиновників на містах, де не тестують медиків.
За словами відомого епідеміолога Михайла Фаворова, якщо Україна не почне тестувати лікарів на COVID-19, то "вони знову будуть помирати".