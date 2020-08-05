За месяц количество инфицированных COVID-19 медиков выросло на 21%
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. За месяц количество инфицированных коронавирусом врачей выросло почти на 2 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на данные, озвученные министром здравоохранения Максимом Степановым.
Так, по его словам с начала пандемии коронавирус в Украине подтвердили у 5318 детей и 8918 медицинских работников.
Отметим, что месяц назад, по состоянию на 6 июля, количество инфицированных медиков составляло 7030. Таким образом, прирост составил почти 2 тыс. медицинских работников (или более 21%).
Министр добавил, что за прошлые сутки в Украине было произведено 35902 тестирования на COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские ИФА-тесты принадлежат к одним из лучших в мире - Фаворов
Отметим, что, согласно "ковидному" приказу Минздрава, все медики подлежат постоянному ИФА-тестированию, особенно те, кто имеет риск заражения через контакт с больными.
Однако, на практике уровень охвата медиков ИФА-тестированием остается крайне низким.
Так, например, в Ивано-Франковской ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области - 10%, в Луганской - 4%.
Депутаты уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава об обязательном ИФА-тестировании врачей, а также полицейских, нацгвардейцев и пограничников.
А нардеп Ирина Верещук, в свою очередь, акцентировала на прямой ответственности санврача за низкие показатели ИФА-скрининга среди групп риска.