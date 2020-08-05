За місяць кількість інфікованих COVID-19 медиків зросла на 21%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За місяць кількість інфікованих коронавірусом лікарів зросла майже на 2 тис. осіб, передає УНН із посиланням на дані, озвучені міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.
Так, за його словами від початку пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 5318 дітей та 8918 медичних працівників.
Зауважимо, що місяць тому, станом на 6 липня, кількість інфікованих медиків становила 7030. Таким чином, приріст склав майже 2 тис. медичних працівників (або понад 21%).
Міністр додав, що протягом минулої доби в Україні було здійснено 35902 тестування на COVID-19.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські ІФА-тести належать до одних з найкращих у світі - Фаворов
Зазначимо, що, згідно з "ковідним" наказом МОЗ, усі медики підлягають постійному ІФА-тестуванню, особливо ті, хто має ризик зараження через контакт із хворими.
Проте, на практиці рівень охоплення медиків ІФА-тестуванням залишається вкрай низьким.
Так, наприклад, на Івано-Франківщині ІФА-тестуванням на COVID-19 охопили всього 16% медиків, на Київщині - 10%, на Луганщині - 4%.
Депутати вже заявили, що хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про обов’язкове ІФА-тестування лікарів, а також поліцейських, нацгвардійців та прикордонників.
А нардеп Ірина Верещук, своєю чергою, наголосила на прямій відповідальності санлікаря за низькі показники ІФА-скринінгу серед груп ризику.