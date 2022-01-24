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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Тренер збірної України з футзалу про виграш над сербами: ми виклалися повністю

Тренер збірної України з футзалу про виграш над сербами: ми виклалися повністю

Київ • УНН

 • 18057 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував другий матч своїх підопічних на європейській першості 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

У другому поєдинку на Євро-2022 збірна України розгромила Сербію з рахунком 6:1 та зберегла шанси на вихід у плей-офф. Після гри такий результат оцінив наставник “синьо-жовтих” Олександр Косенко.

“Навіть нічия в матчі із сербами практично не залишала нам шансів для подальшої боротьби. Поразку від Нідерландів не можна назвати випадковістю, але вона була прикрою. Ми могли досягти позитивного результату й у тому поєдинку.
У нас була мета — у першу чергу довести щось самим собі, залишитися в гонці чемпіонату Європи, який проходить раз на чотири роки. Було важко без чотирьох гравців. Добре, що ми забили швидкі голи, це дозволило нам грати більше від оборони. Таким чином ми трохи зберегли сили. Якби ми пропустили першими, то було б дуже важко, і невідомо, як би все склалося. Добре, що ми повели й уже грали за рахунком та нарощували свою перевагу. Ми не економили сили, просто грали від оборони, що було не так енерговитратно. Сьогодні на майданчику ми виклалися повністю”, — резюмував після матчу Косенко.

Контекст

Збірна України розгромила команду Сербії.

Українські Національні Новини

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