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Тренер сборной Украины по футзалу о выигрыше над сербами: мы выложились полностью

Киев • УНН

 • 18054 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал второй матч своих подопечных на европейском первенстве 2022 года, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Во втором поединке на Евро-2022 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 6:1 и сохранила шансы на выход в плей-офф. После игры результат оценил наставник “сине-желтых” Александр Косенко.

“Даже ничья в матче с сербами практически не оставляла нам шансов для дальнейшей борьбы. Поражение от Нидерландов нельзя назвать случайностью, но оно было досадным. Мы могли достичь положительного результата и в том поединке.
У нас была цель — в первую очередь доказать что-то самим себе, остаться в гонке чемпионата Европы, который проходит раз в четыре года. Было тяжело без четырех игроков. Хорошо, что мы забили быстрые голы, это позволило нам играть больше от обороны. Таким образом мы немного сохранили силы. Если бы мы пропустили первыми, то было бы очень тяжело, и неизвестно, как бы все сложилось. Хорошо, что мы повели и уже играли по счету и наращивали свое преимущество. Мы не экономили силы, просто играли от обороны, что было не так энергозатратно. Сегодня на площадке мы выложились полностью”, — резюмировал после матча Косенко.

Контекст

Сборная Украины разгромила команду Сербии.

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