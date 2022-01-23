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ЄВРО-2022 з футзалу: збірна України розгромила команду Сербії

ЄВРО-2022 з футзалу: збірна України розгромила команду Сербії

Київ • УНН

 • 20916 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У другому поєдинку фінального турніру Євро-2022 збірна України з футзалу здобула впевнену й дуже важливу перемогу над Сербією, передає УНН із посиланням на УАФ.

Деталі

Синьо-жовті невдало стартували на чемпіонаті Європи, поступившись Нідерландам із рахунком 2:3. Сьогодні в Амстердамі на збірну України очікувало протистояння із Сербією. З огляду на те, що за рівної кількості очок у кількох учасників групового етапу враховуватимуть показники в особистих зустрічах, нашій команді для виходу з групи було бажано перемагати балканців із різницею у два та більше м'ячів.

Ускладнювало завдання підопічним Олександра Косенка те, що через захворювання на коронавірус матч пропускали одразу чотири гравці — Радевич, Разуванов, Журба й Педяш. Тому головний тренер нашої команди міг розраховувати лише на дві четвірки.

Утім, величезна мотивація синьо-жовтих втілилася у швидкий гол, причому, як і в матчі з Нідерландами, відкрив рахунок Зварич. Михайло скористався пасом Фаренюка та влучно пробив в один дотик. На 6-й хвилині серби відповіли ударами Томича в площину та Рамича повз ціль. Але забити вдалося українцям: Лебідь виконав аут, а Васич зрізав м’яч у власні ворота.

Надалі серби деякий час володіли ініціативою, проте Ципун грав надійно та здійснив кілька сейвів. А під кінець першого тайму синьо-жовті збільшили перевагу. Спершу Лебідь потужно пробив здалеку, а Абакшин здорово підставив ногу й переправив м’яч у ворота. А на 20-й хвилині Лебідь із кутового асистував Чернявському, який ударом другим дотиком переграв Момчиловича.

У другому таймі гра збірної України будувалася на контратаках. У перші п’ять хвилин серби небезпечно атакували, проте на висоті був Ципун, зокрема, голкіпер двічі переграв суперників при виходах сам на сам. На 25-й хвилині Шотурма мав чудовий шанс, але з близької відстані не пробив Момчиловича.

Балканці продовжували атакувати, завдали ще кількох ударів у площину, а на 33-й хвилині українці відповіли моментом Абакшина, коли кіпер сербів перевів м’яч у стійку. Проте незабаром підопічні Олександра Косенка таки забили вп’яте — блискуча атака завершилася влучним ударом Зварича, який оформив дубль.

Серби перейшли на гру в п’ять польових, Ракич пробив у каркас. На 39-й хвилині синьо-жовті могли знову забити, але Корсун не влучив у порожні ворота. Проте за кілька секунд Ігор все ж таки відзначився ударом у порожню рамку зі своєї половини поля. Згодом балканці відіграли один м’яч — Томич замкнув передачу з кутового. На останній хвилині зустрічі Ракич ще й влучив у поперечину.

Збірна України вперше в історії обіграла сербів на чемпіонаті Європи — 6:1. Синьо-жовті зберігають шанси на вихід до плей-офф, проте все вирішиться 28 січня, за підсумками третього туру.

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