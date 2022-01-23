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ЕВРО-2022 по футзалу: сборная Украины разгромила команду Сербии

Киев • УНН

 • 20914 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Во втором поединке финального турнира Евро-2022 сборная Украины по футзалу одержала уверенную и очень важную победу над Сербией, передает УНН со ссылкой на УАФ.

Детали

Сине-желтые неудачно стартовали на чемпионате Европы, уступив Нидерландам со счетом 2:3. Сегодня в Амстердаме сборную Украины ожидало противостояние с Сербией. Учитывая то, что при равном количестве очков у нескольких участников группового этапа будут учитываться показатели в личных встречах нашей команде для выхода из группы было желательно побеждать балканцев с разницей в два и более мячей.

Усложняло задачу подопечным Александра Косенко том, что из-за заболевания коронавирусом матч пропускали сразу четыре игрока — Радевич, Разуванов, Журба и Педяш. Поэтому главный тренер нашей команды мог рассчитывать лишь на две четверки.

Впрочем, огромная мотивация сине-желтых воплотилась в быстрый гол, причем, как и в матче с Нидерландами, открыл счет Зварич. Михаил воспользовался пасом Фаренюка и метко пробил в одно касание. На 6-й минуте сербы ответили ударами Томича в створ и Рамича мимо цели. Но забить удалось украинцам: Лебедь выполнил аут, а Васич срезал мяч в собственные ворота.

В дальнейшем сербы некоторое время владели инициативой, однако Цыпун играл надежно и совершил несколько сэйвов. А на исходе первого тайма сине-желтые увеличили преимущество. Сначала Лебедь мощно пробил издалека, а Абакшин здорово подставил ногу и переправил мяч в ворота. А на 20-й минуте Лебедь с углового ассистировал Чернявскому, который ударом вторым касанием переиграл Момчиловича.

Во втором тайме игра сборной Украины строилась на контратаках. В первые пять минут сербы опасно атаковали, однако на высоте был Ципун, в частности, голкипер дважды обыграл соперников при выходах один на один. На 25-й минуте Шотурма имел отличный шанс, но с близкого расстояния не пробил Момчиловича.

Балканцы продолжали атаковать, нанесли еще несколько ударов в створ, а на 33-й минуте украинцы ответили моментом Абакшина, когда кипер сербов перевел мяч в штангу. Однако вскоре подопечные Александра Косенко таки забили в пятый раз - блестящая атака завершилась точным ударом Зварыча, оформившего дубль.

Сербы перешли на игру в пять полевых, Ракич пробил в каркас. На 39-й минуте сине-желтые могли снова забить, но Корсун не попал в пустые ворота. Однако за несколько секунд Игорь все же отметился ударом в пустую рамку со своей половины поля. Впоследствии балканцы отыграли один мяч - Томич замкнул передачу с углового. На последней минуте встречи Ракич еще и попал в перекладину.

Сборная Украины впервые в истории обыграла сербов на чемпионате Европы — 6:1. Сине-желтые сохраняют шансы на выход в плей-офф, однако все решится 28 января, по итогам третьего тура.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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