Травмував гранатою поліцейського: на Вінниччині до 10 років засудили чоловіка

КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Вінниччині до 10 років ув’язнення засудили 44-річного чоловіка, який на залізничній станції погрожував людям гранатою, а потім кинув нею у поліцейських, в результаті чого одного з них була травмовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.