Травмував гранатою поліцейського: на Вінниччині до 10 років засудили чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Вінниччині до 10 років ув’язнення засудили 44-річного чоловіка, який на залізничній станції погрожував людям гранатою, а потім кинув нею у поліцейських, в результаті чого одного з них була травмовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.
"Бершадський районний суд виніс вирок 44-річному раніше неодноразово судимому чоловіку, який 8 липня 2018 на залізничній станції в селі Флорино Бершадського району погрожував людям гранатою. Під час затримання поліцейськими зловмисник кинув у бік поліцейських гранату та травмував одного з них", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів доведено вину підсудного у вчиненні злочинів, передбачених ст.263 ч.1( Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).
"Судом злочинця засуджено за сукупністю злочинів на 10 років позбавлення волі", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Бершадському районі підчас затримання правопорушник кинув у бік правоохоронців гранату, внаслідок чого був поранений один поліцейський.