Травмировал гранатой полицейского: в Винницкой области до 10 лет осудили мужчину

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Винницкой области к 10 годам заключения приговорили 44-летнего мужчину, который на железнодорожной станции угрожал людям гранатой, а потом бросил ее в полицейских, в результате чего один из них был травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.