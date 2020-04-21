Травмировал гранатой полицейского: в Винницкой области до 10 лет осудили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Винницкой области к 10 годам заключения приговорили 44-летнего мужчину, который на железнодорожной станции угрожал людям гранатой, а потом бросил ее в полицейских, в результате чего один из них был травмирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области.
"Бершадский районный суд вынес приговор 44-летнему ранее неоднократно судимому мужчине, который 8 июля 2018 года на железнодорожной станции в селе Флорино Бершадского района угрожал людям гранатой. Во время задержания полицейскими злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату и травмировал одного из них", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств доказана вина подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 263 ч.1 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
"Судом преступник осужден по совокупности преступлений на 10 лет лишения свободы", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Бершадском районе во время задержания правонарушитель бросил в сторону правоохранителей гранату, в результате чего был ранен один полицейский.