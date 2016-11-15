Травматичну зброю виявили у кількох учасників акцій у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Столичні правоохоронці під час поверхневого огляду виявили зареєстровану травматичну зброю у кількох учасників масових акцій у центрі Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
“Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у кількох осіб зареєстровану травматичну зброю”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 10:00 порушень громадського порядку у центрі Києва, де сьогодні заплановані масові акції, не зафіксовано, публічну безпеку забезпечують близько 5 тисяч правоохоронців та військових Національної гвардії України.
Як повідомляв УНН, рух транспорту відновлено на вулиці Грушевського у Києві.