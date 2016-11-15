Травматическое оружие обнаружили у нескольких участников акций в центре Киева

"Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у нескольких лиц зарегистрированное травматическое оружие", - сказано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 10:00 нарушений общественного порядка в центре Киева, где сегодня запланированы массовые акции, не зафиксировано, публичную безопасность обеспечивают около 5000 правоохранителей и военных Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНН, движение транспорта восстановлено на улице Грушевского в Киеве.