"Транспортний безвіз": фури мають повернутися до України за оновленими документами
Київ • УНН
До 10 липня всі українські вантажівки повинні повернутися в Україну для отримання оновлених документів і маркування, перш ніж продовжити перевезення відповідно до нових правил "транспортного безвізу", які повністю набудуть чинності після цієї дати.
Перевізники, які працюють відповідно до "транспортного безвізу" в країнах ЄС, мають оновити документи та маркування, прибувши до України. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у понеділок, пише УНН.
Що повинен знати український бізнес, який виконує перевезення відповідно до "транспортного безвізу"? (...) До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила почнуть діяти повноцінно
Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" - прем'єр20.06.24, 13:47 • 20887 переглядiв