Киев • УНН
До 10 июля все украинские грузовики должны вернуться в Украину для получения обновленных документов и маркировки, прежде чем продолжить перевозку в соответствии с новыми правилами "транспортного безвиза", которые полностью вступят в силу после этой даты.
Перевозчики, работающие в соответствии с "транспортным безвизом" в странах ЕС, должны обновить документы и маркировку, прибыв в Украину. Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в понедельник, пишет УНН.
Что должен знать украинский бизнес, выполняющий перевозки в соответствии с "транспортным безвизом"? (...) До 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. После 10 июля новые правила начнут действовать полноценно
Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" - премьер20 июня 2024, 10:47 • 20241 просмотр