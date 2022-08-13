Трампа можу засудити за порушення закону про шпигунство, – Politiko
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Видання Politiko повідомляє, що ФБР розслідує справу Дональда Трампа за потенційне порушення закону про шпигунство та вилучило секретні документи з маєтку колишнього президента у Флориді на початку цього тижня. Про це інформує УНН.
Деталі
Згідно з ордером на обшук ФБР, Трамп перебуває під слідством за можливе перешкоджання правосуддю та порушення Закону про шпигунство.
Деталі в ордері підкреслюють серйозність безпрецедентного розслідування проти колишнього президента за неправомірне поводження з деякими з найбільш делікатних таємниць нації.
Ордер показує, що федеральні органи розслідували справу Трампа за вилучення або знищення записів, перешкоджання правосуддю та порушення закону про шпигунство. Засудження згідно зі статутом може призвести до ув'язнення або штрафу.
Контекст
Агенти Федерального бюро розслідувань на початку тижня забрали близько 20 коробок із речами, папки з фотографіями, рукописну записку та помилування союзника Трампа Роджера Стоуна. Також до списку була включена інформація про «президента Франції», згідно з тристорінковим списком. Список міститься у семисторінковому документі.
Список включає посилання на один набір документів, помічених як «Різні секретні документи/документи TS/SCI», що є абревіатурою, яка означає абсолютно секретну/конфіденційну інформацію. У ньому також йдеться, що агенти зібрали чотири комплекти секретних документів, три комплекти секретних документів і три комплекти конфіденційних документів. У списку не було більш детальної інформації щодо змісту документів.