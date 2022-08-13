Трампа могу осудить за нарушение закона о шпионаже, – Politiko

Детали

Согласно ордеру на обыск ФБР, Трамп находится под следствием за возможное препятствие правосудию и нарушение Закона о шпионаже.

Детали в ордере подчеркивают серьезность беспрецедентного расследования против бывшего президента за неправомерное обращение с некоторыми из самых щепетильных тайн нации.

Ордер показывает, что федеральные органы расследовали дело Трампа за изъятие или уничтожение записей, препятствование правосудию и нарушение закона о шпионаже. Осуждение согласно уставу может привести к тюремному заключению или штрафу.

Контекст

Агенты Федерального бюро расследований в начале недели забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помилование союзника Трампа Роджера Стоуна. Также в список была включена информация о «президенте Франции», согласно трехстраничному списку. Список содержится в семистраничном документе.

Список включает ссылку на один набор документов, помеченных как «Различные секретные документы/документы TS/SCI», являющиеся аббревиатурой, обозначающие абсолютно секретную/конфиденциальную информацию. В нем также говорится, что агенты собрали четыре комплекта секретных документов, три комплекта секретных документов и три комплекта конфиденциальных документов. В списке не было более подробной информации о содержании документов.