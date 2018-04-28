Трамп заявив, що йому було "трохи важко дивитися" на Паралімпіаду-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів зустріч у Білому домі з американськими паралімпійцями, які взяли участь у зимових Паралімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані, передає УНН з посиланням на Youtube-канал The Washington Post.
Під час зустрічі Трамп заявив, що йому було “трохи важко дивитися” на виступ атлетів на Паралімпіаді.
“Те, що відбувається на Паралімпійських іграх було неймовірним і надихаючим для мене. Я спостерігав за виступом — а мені було трохи важко дивитися на це занадто довго — і спостерігав стільки, скільки було в моїх силах”, — цитує президента США Mediaite.
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Міжнародний паралімпійський комітет відреагував на заяву американського лідера висловивши надію, що в майбутньому Трамп продовжить дивитися змагання паралімпійців.
“Кількість переглядів Паралімпійських ігор б’є світові рекорди. Мільярди людей беруть участь в Паралімпіаді в сотнях країн світу. Сподіваємося, що президент США і далі буде спостерігати за Іграми і буде ними надихатися ”, - йдеться в заяві прес-служби МПК.
Нагадаємо, в загальному медальному заліку зимової Паралімпіади, що проходила у південнокорейському Пхьончхані, Україна зайняла шосте місце.