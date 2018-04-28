Трамп заявил, что ему было "немного трудно смотреть" на Паралимпиаду-2018

Во время встречи Трамп заявил, что ему было “немного трудно смотреть” на выступление атлетов на Паралимпиаде.

“То, что происходит на Паралимпийских играх было невероятным и вдохновляющим для меня. Я наблюдал за выступлением — а мне было немного тяжело смотреть на это слишком долго — и наблюдал столько, сколько было в моих силах”, - цитирует президента США Mediaite.

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Международный паралимпийский комитет отреагировал на заявление американского лидера выразив надежду, что в будущем Трамп продолжит смотреть соревнования паралимпийцев.

“Количество просмотров Паралимпийских игр бьет мировые рекорды. Миллиарды людей участвуют в Паралимпиаде в сотнях стран мира. Надеемся, что президент США и дальше будет наблюдать за Играми и будет ими вдохновляться”, - говорится в заявлении пресс-службы МПК.

Напомним, в общем медальном зачете зимней Паралимпиады, которая проходила в южнокорейском Пхенчхане, Украина заняла шестое место.