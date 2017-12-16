Трамп закликав Конгрес США скасувати лотерею "Green Card"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес скасувати лотерею “Green Card”. З відповідною заявою він виступив в Національній академії ФБР у штаті Вірджинія, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”
“Є лотерея. Ви вибираєте людей. Чи вважаєте ви, що країна дає нам кращих людей? Ні. Що це за система? Вони приїжджають завдяки лотереї. Вони дають нам своїх найгірших людей, вони викидають їх, як сміття”, — заявив Трамп.
Президент заявив, що його адміністрація закликає Конгрес покласти кінець “ланцюговій міграції”, а також припинити практику візової лотереї, замінивши її системою імміграції на підставі заслуг.
Як аргумент необхідності скасування “Green Card”, Трамп згадав те, що обидва терориста, які влаштували атаки в Нью-Йорку, за його словами, прибули в США завдяки діючій імміграційній політиці. Один з них став жителем Сполучених Штатів завдяки механізму “ланцюгової міграції”, інший — виграв в візову лотерею.
Як повідомляв УНН, Трамп закликав карати стратою за вбивство поліцейських.