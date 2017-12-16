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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 30649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 15786 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102266 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104120 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119379 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104003 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106328 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Трамп призвал Конгресс США отменить лотерею "Green Card"

Трамп призвал Конгресс США отменить лотерею "Green Card"

Киев  •  УНН

 • 12722 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс отменить лотерею “Green Card”. С соответствующим заявлением он выступил в Национальной академии ФБР в штате Вирджиния, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”

“Есть лотерея. Вы выбираете людей. Считаете ли вы, что страна дает нам лучших людей? Нет. Что это за система? Они приезжают благодаря лотерее. Они дают нам своих худших людей, они выбрасывают их, как мусор”, — заявил Трамп.

Президент заявил, что его администрация призывает Конгресс положить конец “цепной миграции”, а также прекратить практику визовой лотереи, заменив ее системой иммиграции на основании заслуг.

В качестве аргумента необходимости отмены “Green Card”, Трамп вспомнил то, что оба террориста, которые устроили атаки в Нью-Йорке, по его словам, прибыли в США благодаря действующей иммиграционной политике. Один из них стал жителем Соединенных Штатов благодаря механизму “цепной миграции”, другой — выиграл в визовую лотерею.

Как сообщал УНН, Трамп призвал наказывать смертной казнью за убийство полицейских.

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