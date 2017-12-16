Трамп призвал Конгресс США отменить лотерею "Green Card"

“Есть лотерея. Вы выбираете людей. Считаете ли вы, что страна дает нам лучших людей? Нет. Что это за система? Они приезжают благодаря лотерее. Они дают нам своих худших людей, они выбрасывают их, как мусор”, — заявил Трамп.

Президент заявил, что его администрация призывает Конгресс положить конец “цепной миграции”, а также прекратить практику визовой лотереи, заменив ее системой иммиграции на основании заслуг.

В качестве аргумента необходимости отмены “Green Card”, Трамп вспомнил то, что оба террориста, которые устроили атаки в Нью-Йорке, по его словам, прибыли в США благодаря действующей иммиграционной политике. Один из них стал жителем Соединенных Штатов благодаря механизму “цепной миграции”, другой — выиграл в визовую лотерею.

Как сообщал УНН, Трамп призвал наказывать смертной казнью за убийство полицейских.