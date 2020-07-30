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Трамп висловив вдячність Росії, Мексиці та Саудівській Аравії за скорочення видобутку нафти

Трамп висловив вдячність Росії, Мексиці та Саудівській Аравії за скорочення видобутку нафти

Київ • УНН

 • 12914 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив подяку Росії, Саудівській Аравії і Мексиці за укладену в квітні угоду ОПЕК+ по скороченню обсягів видобутку нафти, зазначає УНН.

“Коли нафтовий (ринок) впав, я переконав Саудівську Аравію, Росію та інших скоротити видобуток майже на 10 млн барелів на день, переконав ОПЕК+ і Мексику погодитися на угоду, в результаті тепер у нас все нормально... Чесно кажучи, я хочу подякувати Саудівській Аравії, я хочу подякувати Росії, я хочу подякувати Мексиці”, — сказав він на заході в штаті Техас.

Довідка: угода країн ОПЕК+ вступила в силу 1 травня, вона передбачає скорочення видобутку нафти країнами альянсу на 9,7 млн б/д протягом травня — липня. Росія і Саудівська Аравія, згідно з домовленостями, скоротять видобуток нафти на рівні частки — 2,5 млн б/д від базового рівня в 11 млн б/д. Домовленості будуть діяти два роки, але з серпня по грудень 2020 року під скорочення в рамках альянсу вже потрапляє 7,7 млн б/д, а з січня 2021 року до кінця квітня 2022 року — 5,8 млн б/д. Параметри угоди можуть бути переглянуті в грудні 2021 року.

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