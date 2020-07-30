Трамп выразил благодарность России, Мексике и Саудовской Аравии за сокращение добычи нефти

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100259 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108855 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113711 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144783 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114500 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137849 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103427 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102746 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105016 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102255 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Трамп выразил благодарность России, Мексике и Саудовской Аравии за сокращение добычи нефти

Трамп выразил благодарность России, Мексике и Саудовской Аравии за сокращение добычи нефти

Киев  •  УНН

 • 12903 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, Саудовской Аравии и Мексике за заключенное в апреле соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, отмечает УНН.

“Когда нефтяной (рынок) рухнул, я убедил Саудовскую Аравию, Россию и других сократить добычу почти на 10 млн баррелей в день, убедил ОПЕК+ и Мексику согласиться на сделку, в результате теперь у нас все нормально... Честно говоря, я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию, я хочу поблагодарить Россию, я хочу поблагодарить Мексику”, — сказал он на мероприятии в штате Техас.

Справка: соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.

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