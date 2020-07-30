Трамп выразил благодарность России, Мексике и Саудовской Аравии за сокращение добычи нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, Саудовской Аравии и Мексике за заключенное в апреле соглашение ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти, отмечает УНН.
“Когда нефтяной (рынок) рухнул, я убедил Саудовскую Аравию, Россию и других сократить добычу почти на 10 млн баррелей в день, убедил ОПЕК+ и Мексику согласиться на сделку, в результате теперь у нас все нормально... Честно говоря, я хочу поблагодарить Саудовскую Аравию, я хочу поблагодарить Россию, я хочу поблагодарить Мексику”, — сказал он на мероприятии в штате Техас.
Справка: соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.