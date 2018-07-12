Трамп скасував всі двосторонні зустрічі на саміті НАТО - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп скасував всі двосторонні зустрічі під час саміту НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє румунський телеканал Romania TV, передає УНН.
"Президент Клаус Іоханніс не проводитиме двосторонню зустріч з президентом США Дональдом Трампом, оголошену в четвер у Брюсселі. За даними телебачення Румунії, Дональд Трамп скасував всі двосторонні зустрічі, які він запланував на четвер, включно з президентом Клаусом Іоханнісом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко повинен зустрітися з Трампом в рамках саміту. Він сподівається обговорити з ним підтримку України з боку Америки.
Як повідомляв УНН, Трамп провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час саміту НАТО в Брюсселі в середу, через кілька годин після того, як він жорстко розкритикував Німеччину з приводу оборонних витрат і імпорту газу з Росії.