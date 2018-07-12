Трамп отменил все двухсторонние встречи на саммите НАТО - СМИ

"Президент Клаус Иоханнис не будет проводить двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, объявленную в четверг в Брюсселе. По данным телевидения Румынии, Дональд Трамп отменил все двусторонние встречи, которые он запланировал на четверг, включая президента Клауса Иоханниса", - говорится в сообщении.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко должен встретиться с Трампом в рамках саммита. Он надеется обсудить с ним поддержку Украины со стороны Америки.



Как сообщал УНН, Трамп провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита НАТО в Брюсселе в среду, через несколько часов после того, как он жестко раскритиковал Германию по поводу оборонных расходов и импорта газа из России.



