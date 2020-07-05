Трамп пояснив зростання діагностованих випадків коронавірусу у США масштабами тестування

“Випадки, випадки, випадки! Якби ми так багато і настільки успішно не тестували, то мали би дуже мало випадків. Якщо тестуєш 40 мільйонів людей — матимеш багато випадків, які за відсутності тестування (як в інших країнах), не з’являлись би щовечора у випусках фейкових новин. Певним чином, наше чудове тестування дає фейковим ЗМІ все, що їм потрібно — випадки захворювань. Між тим, смерті, та найважливіше рівень смертності, зменшуються. Про це у фейкових новинах ви не чуєте, і ніколи не почуєте. Чи комусь ще потрібні апарати вентиляції легень???”, — написав президент.

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Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), станом на вечір суботи в світі зареєстровано понад 11,1 мільйона інфікованих, померли понад 527 тисяч осіб. Перше місце за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу та смертей унаслідок спричиненої цим вірусом хвороби COVID-19 посідають США. Там зафіксовано 2,8 мільйона інфікованих, майже 130 тисяч осіб людей померли.

Раніше президент США заявляв, що одночасно із зростанням кількості діагностованих хворих, смертність від коронавірусу буцімто падає.

Як відомо, минулого тижня головний інфекціоніст Білого дому Доктор Фаучі заявив, що очікує сплеску діагностувань нових випадків коронавірусу, якщо ситуацію у країні не вдасться змінити.

Фаучі заявив, що щоденне збільшення числа нових випадків у США, яке зараз сягає близько 40 тис., може перевищити 100 тис. на день, якщо американці не змінять своєї поведінки. При цьому експерт звернув увагу на те, що значна кількість людей перестали дотримуватись соціального дистанціювання та ін.