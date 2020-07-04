У світі вперше підтверджено понад 200 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про рекордне зростання кількості випадків захворювання коронавірусом у світі в суботу, 4 липня. Загальна кількість випадків захворювання зросла на 212 326 за останні 24 години. Про це інформує агенція Reuters та DW, передає УНН.

Відповідно до щоденного звіту ВООЗ, найбільше зростання відбулося в США, Бразилії та Індії. Попередній антирекорд за кількістю нових випадків захворювання за одну добу було зафіксовано 28 червня. Тоді у світі офіційно було зареєстровано понад 189 тисяч нових інфікованих. Кількість смертей протягом доби залишилося приблизно на тому ж рівні — близько 5000 на день.

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), станом на вечір суботи в світі зареєстровано понад 11,1 мільйона інфікованих, померли понад 527 тисяч осіб.

Перше місце за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу та смертей унаслідок спричиненої цим вірусом хвороби COVID-19 посідають США. Там зафіксовано 2,8 мільйона інфікованих, майже 130 тисяч осіб людей померли. Бразилія з понад 1,5 мільйоном інфікованих та 63 тисячами летальних випадів посідає друге місце. На третьому місці з 673 тисячами інфікованих й 10 тисячами летальних випадків перебуває Росія.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 47 677 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 227 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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