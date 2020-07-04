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В мире впервые подтверждено более 200 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Киев  •  УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев заболевания коронавирусом в мире в субботу, 4 июля. Общее количество случаев заболевания выросло на 212 326 за последние 24 часа. Об этом сообщает агентство Reuters и DW, передает УНН.

Согласно ежедневного отчета ВОЗ, наибольший рост произошел в США, Бразилии и Индии. Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев заболевания за сутки был зафиксирован 28 июня. Тогда в мире официально было зарегистрировано более 189 тыс. новых инфицированных. Количество смертей в течение суток осталось примерно на том же уровне — около 5 тыс. в день.

Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), по состоянию на вечер субботы в мире зарегистрировано более 11,1 миллиона инфицированных, умерли более 527 тыс. человек.

Первое место по количеству зафиксированных случаев коронавируса и смертей вследствие вызванного этим вирусом болезни COVID-19 занимают США. Там зафиксировано 2,8 миллиона инфицированных, почти 130 тыс. человек человек умерли. Бразилия с более 1,5 миллионом инфицированных и 63 тысячами летальных выпадов занимает второе место. На третьем месте с 673 тысячами инфицированных и 10 тысячами летальных случаев находится Россия.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 47 677 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1227 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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