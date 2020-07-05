Трамп назвав США найбільш справедливою країною на планеті

Президент США в ході церемонії напередодні Дня незалежності обрушився з критикою на тих, хто на недавніх протестах проти расизму в країні намагався знищити пам’ятники. На думку Трампа, мета подібної “безжальної кампанії” — “стерти історію, зганьбити героїв, підірвати цінності і нав’язати стереотипи дітям” Сполучених Штатів.

“Культурної революції лівого спрямування” не вдасться “зруйнувати наш спосіб життя або позбавити нас свободи”, резюмував глава Білого дому.

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Йдеться про акції проти расизму і поліцейського насильства, що почалися після резонансної загибелі від рук поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Демонстрації переростали в безлади і зіткнення з поліцією, а протестувальники зносили пам’ятники.

Промова президента слухали кілька тисяч його прихильників, які зібралися біля гори Рашмор. За повідомленнями ЗМІ, більшість з них були без захисних масок і не дотримувалися соціальну дистанцію. Сам президент Трамп і супроводжуючі його особи також були без масок.

Святкування Дня незалежності США в цьому році затьмарене стрімким поширенням нового коронавірусу в країні. У США встановлено найбільший добовий приріст заражень (57 683), випливає з даних Університету Джонса Хопкінса. Крім того, країна посідає перше місце в світі по числу інфікованих (більше 2,7 млн) і смертей серед хворих COVID-19 (понад 129 000).

Декларація незалежності США, в якій британські колонії в Північній Америці оголосили незалежність від Великобританії, була підписана 4 липня 1776 року. Першим всенародно обраним президентом став Джордж Вашингтон. Його портрет висічений на горі Рашмор разом з портретами президентів Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта і Авраама Лінкольна. У листопаді 2020 року мешканцям США знову доведеться вибирати главу держави.