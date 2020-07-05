Трамп назвал США наиболее справедливой страной на планете
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Соединенные Штаты являются самой справедливой и исключительной страной, которая когда-либо существовала на Земле. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп на западе в горы Рашмор в Южной Дакоте. Его выступление посетили несколько тысяч человек, несмотря на пандемию коронавируса SARS-CoV-2, которая вызывает смертельно опасное заболевание COVID-19, передает УНН.
Президент США в ходе церемонии накануне Дня независимости обрушился с критикой на тех, кто на недавних протестах против расизма в стране пытался уничтожить памятники. По мнению Трампа, цель подобной “безжалостной кампании” — “стереть историю, опорочить героев, подорвать ценности и навязать стереотипы детям” Соединенных Штатов.
“Культурной революции левого толка” не удастся “разрушить наш образ жизни или лишить нас свободы”, резюмировал глава Белого дома.
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Речь идет об акциях против расизма и полицейского насилия, начавшиеся после резонансной гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией, а протестующие сносили памятники.
Речь президента слушали несколько тысяч его сторонников, собравшихся у горы Рашмор. По сообщениям СМИ, большинство из них были без защитных масок и не придерживались социальной дистанции. Сам президент Трамп и сопровождающие его лица также были без масок.
Празднование Дня независимости США в этом году омрачено стремительным распространением нового коронавируса в стране. В США установлен самый большой суточный прирост заражений (57 683), следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Кроме того, страна занимает первое место в мире по числу инфицированных (более 2,7 млн) и смертей среди больных COVID-19 (более 129 тыс.).
Декларация независимости США, в которой британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, была подписано 4 июля 1776. Первым всенародно избранным президентом стал Джордж Вашингтон. Его портрет высечен на горе Рашмор вместе с портретами президентов Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. В ноябре 2020 года жителям США снова придется выбирать главу государства.