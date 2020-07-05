Трамп объяснил рост диагностированных случаев коронавируса в США масштабами тестирования

“Случаи, случаи, случаи! Если бы мы так много и столь успешно ни тестировали, то было бы очень мало случаев. Если тестируют 40 млн людей — получишь много случаев, при отсутствии тестирования (как в других странах), не являлись бы каждый вечер в выпусках фейковых новостей. Определенным образом, наше замечательное тестирование дает фейковым СМИ все, что им нужно — случаи заболеваний. Между тем, смерти, и самое важное уровень смертности, уменьшаются. Об этом в фейковых новостях вы не слышите, и никогда не услышите. Или кому-то еще нужны аппараты вентиляции легких ???”, - написал президент.

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Согласно последним данным Университета имени Джонса Хопкинса (США), по состоянию на вечер субботы в мире зарегистрировано более 11,1 миллиона инфицированных, умерли более 527 тыс. человек. Первое место по количеству зафиксированных случаев коронавируса и смертей вследствие вызванного этим вирусом болезни COVID-19 занимают США. Там зафиксировано 2,8 миллиона инфицированных, почти 130 тыс. человек человек умерли.

Ранее президент США заявлял, что одновременно с ростом числа диагностированных больных, смертность от коронавируса падает.

На прошлой неделе главный инфекционист Белого дома Доктор Фаучи заявил, что ожидает всплеска диагностирований новых случаев коронавируса, если ситуация в стране не удастся изменить.

Фаучи заявил, что ежедневное увеличение числа новых случаев в США, который сейчас составляет около 40 тыс., может превысить 100 тыс. в день, если американцы не изменят своего поведения. При этом эксперт обратил внимание на то, что значительное количество людей перестали соблюдать социальное дистанцирование.