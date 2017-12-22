Трамп підписав податковий законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав масштабний проект змін до податкового кодексу в державі, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Закон, зокрема, надасть великі податкові пільги для корпорацій США, а також пакет тимчасових скорочень для інших підприємств та більшості приватних осіб.
«Ми скорочуємо податки. Ми дбаємо про людей», - заявив Трамп репортерам перед тим, як підписати проект в овальному кабінеті.
Законодавство не отримало високого рівня прихильності у національних опитуваннях, частково через побоювання щодо його переваг для корпорацій.
Нагадаємо, Конгрес США у середу в остаточному голосуванні підтримав податкову реформу президента США Дональда Трампа та передав документ на підписання президенту.