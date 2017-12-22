Трамп подписал налоговый законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал масштабный проект изменений в Налоговый кодекс в государстве, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Закон, в частности, предоставит большие налоговые льготы для корпораций США, а также пакет временных сокращений для других предприятий и большинства частных лиц.
“Мы сокращаем налоги. Мы заботимся о людях”, — заявил Трамп репортерам перед тем, как подписать проект в овальном кабинете.
Законодательство не получило высокого уровня приверженности в национальных опросах, частично из-за опасений относительно его преимуществ для корпораций.
Напомним, Конгресс США в среду в окончательном голосовании поддержал налоговую реформу президента США Дональда Трампа и передал документ на подписание президенту.